ОВА: війська РФ обстріляли Чернігівську область

Сьогодні, 10 червня, близько 9:00 російські війська двічі обстріляли з мінометів село Грем'яч на Чернігівщині, пошкодивши нежитлову будівлю.

Про це повідомив﻿ голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв село Грем’яч. Біля 9 ранку зафіксовано 2 вибухи, ймовірно з міномету 120 мм, із боку Случевська (РФ)" , - йдеться в повідомленні.

Втрат серед місцевого населення немає, пошкоджено нежитлову будівлю, додав він.

Окрім того, близько 11:00 з території РФ російські війська обстріляли Шосткинський район у Сумській області. Сумщину обстрілювали і вночі, повідомляє МВС﻿.