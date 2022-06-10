Міністр оборони Британії прибув до України
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сьогодні прибув з візитом до України. Він уже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив сам голова держави на своєму офіційному Телеграм-каналі.
"Зброя, фінанси, санкції - три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство в підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії", – написав Зеленський.
Також президент подякував Воллесу та всій Британії загалом за допомогу Україні.
"Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу", – додав він.