Міністр оборони Британії прибув до України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сьогодні прибув з візитом до України. Він уже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив сам голова держави на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

"Зброя, фінанси, санкції - три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство в підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії" , – написав Зеленський.

Також президент подякував Воллесу та всій Британії загалом за допомогу Україні.