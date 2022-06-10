Лукашенко закликав чиновників не допустити повторення "українського сценарію"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив чиновникам, що якщо у Білорусі повториться «український сценарій», то «не факт», що він буде «бігати з автоматом», повідомляє Новое время.

Відео з виступом диктатора опублікував у Telegram близький до Лукашенка канал Пул Первого.

"Якщо ми не зробимо висновок з того, що сталося у 2020 та після, ми зробимо великий крок до українських подій. Але нам буде важче, ніж Україні. Я вас не лякаю — ви ж знаєте, що просто так не кажу. Боюся, щоби це з нами не сталося" , — сказав він.

Диктатор заявив, що не факт, що він з автоматом бігатиме.