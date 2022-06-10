Зеленський: РФ порушила 400 міжнародних договорів з початку війни
Український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила близько 400 міжнародних договорів із 2014 року після початку війни проти України, повідомляє Новое время.
"Лише за час війни Росії проти України, а вона продовжується, я нагадаю вам, не з 24 лютого цього року, а з 2014 року, Росія порушила близько чотирьохсот різних міжнародних договорів, сторонами яких є наші держави", — сказав він під час Копенгагенського демократичного саміту.
Зеленський навів приклади окремих договорів, які порушила Росія. Серед них:
- Статут ООН;
- Конвенція ООН про боротьбу із фінансуванням тероризму;
- Конвенція ООН щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього;
- корпус конвенцій, що регулюють закони та звичаї війни;
- Міжнародна конвенція захисту всіх осіб від насильницького зникнення;
- Конвенція про захист культурних цінностей у разі конфлікту;
- Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
- Конвенція ООН з морського права;
- Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі 1975 року;
- Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод;
- Статут Ради Європи.
"І варто окремо згадати Будапештський меморандум, порушення якого Росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням Росія нівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі. Чого варті слова про ядерне роззброєння, якщо на Україну, у якої забрали третій за потужністю ядерний арсенал, здійснила напад держава, яка була серед тих, хто підписався під зобов'язанням утриматися від агресії і яка досі залишається ядерною державою?" - наголосив президент.
Будапештський меморандум (Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією. Документ, підписаний після добровільної відмови України від ядерної зброї на початку 90-х, набув чинності після підписання. 1995 року Генеральна Асамблея ООН затвердила його як офіційний документ, обов'язковий для виконання всіма учасниками.