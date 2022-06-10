Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій проти РФ, зокрема нафтове ембарго

10 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про запровадження нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради.

Шостий пакет санкцій ЄС включає ембарго на сиру нафту і деякі нафтопродукти з Росії. Це ембарго поступово набуде чинності в ЄС і набуде чинності на початку 2023 року після низки перехідних періодів. У фінансовій сфері надання аудиторських та бізнес-консультаційних послуг наразі заборонено. Крім того, ЄС забороняє компаніям розміщувати рекламу в контенті, створеному або транслюваному певними російськими ЗМІ, такими як Russia Today або Sputnik.

"10 червня Федеральна рада ухвалила рішення про вжиття цих заходів і доручила Федеральному департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) адаптувати постанову про заходи у зв'язку з ситуацією в Україні. Крім того, EAER разом із FDF та DETEC докладно вивчать наслідки для Швейцарії запровадження нафтового ембарго" - йдеться у повідомленні.

Крім того, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) розширив фінансові та візові санкції ще приблизно на 100 осіб.

Серед них – військовослужбовці, відповідальні за звірства, скоєні у Бучі, особи, які працюють у сфері політики та дезінформації/пропаганди, а також деякі олігархи та члени їхніх сімей. Таким чином, швейцарський список осіб та юридичних осіб, які підпадають під санкції, ідентичний до списку ЄС.

Ці зміни набудуть чинності у Швейцарії о 18.00 10 червня 2022 року.

Як повідомлялося, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних та персональних санкцій, спрямованих проти РФ та Білорусі.