Мер Маріуполя закликав терміново евакуювати місцевих жителів, що залишилися в місті.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у тимчасово окупованому місті можуть загинути 10 тисяч людей до кінця року через інфекційні хвороби, якщо не провести масову евакуацію, повідомляє Новое время.

"Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні захворювання можуть спричинити загибель приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це говорять наші лікарі, і це підтверджує Британська розвідка" , — цитує Бойченко міська рада Маріуполя у Telegram.

За його даними, епідемічна ситуація з кожним днем ​​погіршується. Масові поховання на всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря спричинили зростання інфекційних захворювань, повідомив Бойченко.

"Тому потрібно об'єднатися міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей із міста, поки не пізно" , - наголосив Бойченко.

Маріуполь було заблоковано російськими окупантами майже три місяці. Дії російських військових призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та цивільну інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинули щонайменше 25 тисяч мешканців.