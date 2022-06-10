Кремль не вважає військовополоненими "засуджених до страти" британців

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що британці, яким винесли "смертний вирок" сепаратисти так званої "ДНР", не мають права на статус військовополонених, повідомляє Українська правда.

"Всупереч заявам британських офіційних осіб, згадані громадяни є не військовополоненими, а найманцями".

ахарова послалась на міжнародне гуманітарне право, згідно з положеннями якого начебто британці не є "комбітантами", тому на них не може розповсюджуватись даний статус.

За її словами, звернень, які стосуються Ейдена Асліна та Шона Піннера, від британської сторони до МЗС Росії не надходило.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила "вирок" щодо британців.

Сполучені Штати висловили стурбованість винесенням "смертного вироку" іноземним громадянам і закликали РФ дотримуватися норм гуманітарного права.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала винесені "смертні вироки" фарсом, який порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

В Управлінні ООН з прав людини наголосили, що незаконні судові процеси над військовополоненими можна прирівняти до воєнних злочинів.