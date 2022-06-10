Посол: Німеччина з початку року більш ніж у половину збільшила імпорт із РФ
Німеччина попри війну в Україні продовжує вести торгівлю з Росією. З січня по квітень імпорт з РФ виріс на 60%, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в Twitter.
"Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, у січні-квітні 2022 року Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60%", - зазначив дипломат.
За чотири місяці Берлін заплатив Москві майже 6 млрд євро. Водночас торгівля України з Німеччиною різко скоротилася та впала на 11%.
Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні до 3,5 млн євро для стабільної роботи енергетичної сфери.