ГУР: Кремль може спробувати заморозити війну в Україні на якийсь час

Економічні ресурси Росії дозволять країні-агресору вести повномасштабну війну проти України такими темпами протягом року, і Кремль може спробувати заморозити війну, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Guardian, повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.

"Кремлівське керівництво, можливо, намагатиметься заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета — вся Україна і не тільки" , — наголосив Скібіцький.

Представник української військової розвідки зазначив, що Росія зараз завдає набагато менше ракетних ударів і використовує старі радянські ракети 1970-х років X-22. За його словами, це вказує на те, що у країни-агресора закінчуються високоточні ракети.

Скібіцький додав, що зараз більша частина російських військ зосереджена на Донбасі й намагається вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на обороні після того, як захисники України витіснили їх із низки населених пунктів.

У Запорізькій і Херсонській областях, за словами Скібіцького, противник окопується та вибудовує другу, а іноді третю лінію оборони, і «повернути цю територію буде складніше, саме тому нам потрібна зброя».