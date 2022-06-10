РосЗМІ: Відбувся вибух біля офісу "глави ДНР" Пушилина
Російські ЗМІ повідомляють, що у центрі окупованого Донецька біля адміністрації лідера терористів "ДНР" Дениса Пушиліна сталося кілька вибухів, повідомляє Українська правда.
Інформацію також підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що вибух прогримів через кілька днів після того, як Пушилін вирішив звільнити так званий "уряд" бойовиків ОРДО.
"Три дні йде заміна керівництва окупантів із місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю".
"Варто згадати як закінчили всі ці Паші Губареви, Захарченко та Гіві з Моторолами. Тому колаборанти. Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими", — додав Андрющенко.