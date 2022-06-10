РосЗМІ: Відбувся вибух біля офісу "глави ДНР" Пушилина

РосЗМІ: Відбувся вибух біля офісу "глави ДНР" Пушилина

Російські ЗМІ повідомляють, що у центрі окупованого Донецька біля адміністрації лідера терористів "ДНР" Дениса Пушиліна сталося кілька вибухів, повідомляє Українська правда.

Інформацію також підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що вибух пр﻿огримів через кілька днів після того, як Пушилін вирішив звільнити так званий "уряд" бойовиків ОРДО.

"Три дні йде заміна керівництва окупантів із місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю".

"Варто згадати як закінчили всі ці Паші Губареви, Захарченко та Гіві з Моторолами. Тому колаборанти. Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими", — додав Андрющенко.

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