РосЗМІ: Відбувся вибух біля офісу "глави ДНР" Пушилина

Російські ЗМІ повідомляють, що у центрі окупованого Донецька біля адміністрації лідера терористів "ДНР" Дениса Пушиліна сталося кілька вибухів, повідомляє Українська правда.

Інформацію також підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що вибух пр﻿огримів через кілька днів після того, як Пушилін вирішив звільнити так званий "уряд" бойовиків ОРДО.

"Три дні йде заміна керівництва окупантів із місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю".