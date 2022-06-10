Кім: відбувся одинадцятий обмін полоненими між Україною та Росією

Кім: відбувся одинадцятий обмін полоненими між Україною та Росією
Фото: Генштаб

У п’ятницю, 10 червня, відбувся одинадцятий обмін полоненими між Україною та Росією, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні одинадцятий був обмін завдяки координаційному штабу роботи з полоненими", - повідомив він під час відеозвернення в Telegram.

Кім додав, що додому повернувся глава Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко.

"Два місяці був у полоні наш глава Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, якого дістали та вели переговори дуже довго. Тому досі не хотів і не міг про це говорити. Але зараз він уже тут", – сказав Кім.

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