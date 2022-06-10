Кім: відбувся одинадцятий обмін полоненими між Україною та Росією
У п’ятницю, 10 червня, відбувся одинадцятий обмін полоненими між Україною та Росією, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні одинадцятий був обмін завдяки координаційному штабу роботи з полоненими", - повідомив він під час відеозвернення в Telegram.
Кім додав, що додому повернувся глава Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко.
"Два місяці був у полоні наш глава Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, якого дістали та вели переговори дуже довго. Тому досі не хотів і не міг про це говорити. Але зараз він уже тут", – сказав Кім.