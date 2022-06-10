Кім: відбувся одинадцятий обмін полоненими між Україною та Росією

У п’ятницю, 10 червня, відбувся одинадцятий обмін полоненими між Україною та Росією, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні одинадцятий був обмін завдяки координаційному штабу роботи з полоненими" , - повідомив він під час відеозвернення в Telegram.

Кім додав, що додому повернувся глава Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко.