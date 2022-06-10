Запорізька ОВА вводить комендантську годину в окупованих районах

, повідомляє Новое время.

Запорізька ОВА на найближчі вихідні вводить затяжну комендантську годину в чотирьох окупованих районах Запорізької області.

Повідомляється, що з урахуванням активних бойових дій та загрози для безпеки людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці вводиться комендантська година з 22.00 11 червня до 05.00 13 червня 2022 року.

Така комендантська година вводиться на території наступних районів Запорізької області:

Васильєвського

Бердянського

Мелітопольського

Пологовського

Зазначимо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.