Запорізька ОВА вводить комендантську годину в окупованих районах
, повідомляє Новое время.
Запорізька ОВА на найближчі вихідні вводить затяжну комендантську годину в чотирьох окупованих районах Запорізької області.
Повідомляється, що з урахуванням активних бойових дій та загрози для безпеки людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці вводиться комендантська година з 22.00 11 червня до 05.00 13 червня 2022 року.
Така комендантська година вводиться на території наступних районів Запорізької області:
- Васильєвського
- Бердянського
- Мелітопольського
- Пологовського
Зазначимо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.
"Захист Запорізького краю продовжується! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень", - додали в ОВА.