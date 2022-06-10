NYT: річна інфляція у США прискорилася до максимуму за 40 років

У травні інфляція у Сполучених Штатах прискорилася до 8,6% у річному обчисленні – це максимальні темпи зростання з кінця 1981 року, повідомляє Новое время.

Про це пише The New Yourk Times.

У порівнянні з попереднім місяцем індекс споживчих цін виріс на 1 відсоток – набагато швидше, ніж у попередньому місяці – і на 0,6 відсотка після виключення цін на харчові продукти та паливо.

Як зазначає видання, споживачам стає все важче дозволити собі повсякденні покупки, і це створює серйозну проблему для Федеральної резервної системи та Білого дому, оскільки вони намагаються забезпечити сильну та стабільну економіку.

Зазначається, що загальний рівень інфляції зріс до рекордних показників з кінця 1981 року, оскільки широкий спектр продуктів та послуг, включаючи орендну плату, бензин, автомобілі та продукти харчування, різко подорожчав.

Як пише NYT, ця ситуація створює проблеми для Байдена та демократів у міру наближення листопадових проміжних виборів. Для Білого дому допомога у поверненні інфляції до стійкіших темпів є головним пріоритетом, але це переважно лягає на ФРС.

"Економісти попереджають, що боротьба зі зростанням інфляції може бути повільним і болючим процесом. Зриви виробництва та доставки, пов'язані з пандемією, показали ранні ознаки ослаблення, але залишаються яскраво вираженими, утримуючи дефіцит таких продуктів як автомобілі та вантажівки", — пише видання.

Також на зростання цін ціни на продукти харчування та паливо впливає вторгнення Росії в Україну та траєкторія їх зростання непередбачувана.

У той же час споживчий попит залишається високим, оскільки він підкріплений заощадженнями, накопиченими під час пандемії, і заробітними платами, що швидко зростають.

Раніше повідомлялося, що в ЄЦБ заявили про плани підвищити ставку в липні на 0,25 процентного пункту і провести друге підвищення у вересні.