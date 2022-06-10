Єлисейський палац: Франція готова приєднатися до розблокування Одеського порту

Єлисейський палац у п’ятницю заявив, що Франція готова долучитись до операції зі зняття блокади порту в Одесі та вивезення звідти українського зерна, повідомляє Європейська правда.

Про це пише видання BFMTV.

"Ми відкриті для сторін з тим, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване" , – повідомив радник президента Франції.

Раніше в Єлисейському палаці наголосили, що Франція бажає, щоб Україна вийшла переможцем у війні з Росією – так там прокоментували критику на адресу президента Емманюеля Макрона за його слова, що Росію не можна "принижувати".

"Як уже мав нагоду сказати президент (Макрон), ми бажаємо Україні перемоги. Ми прагнемо відновлення територіальної цілісності України. Ми хочемо, щоб цей конфлікт, війна Росії проти України припинилася якнайшвидше" , – додали в офісі Макрона.

Як відомо, Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров за підсумками переговорів у Туреччині в середу заявив, що РФ готова пропускати судна з зерном із українських портів, перекладаючи провину за блокаду на Україну, а також переконував, що роль українського врожаю у глобальній продовольчій безпеці перебільшена.

Раніше міністр закордонних справ України закликав світ не вірити запевненням Росії про те, що потенційними коридорами не скористаються для нападу на українські прибережні міста.