BFMTV: Макрон наступного тижня відвідає Румунію та Молдову

Президент Франції Емануель Макрон наступного тижня відвідає Румунію та Молдову. Там планує зустрітися із французькими військовими. Є ймовірність, що він приїде до Києва, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє BFMTV.

Еммануель Макрон наступного тижня поїде до Румунії, де він відвідає 500 французьких солдатів, які там дислокуються. Також відвідає Молдову.

Як повідомляють французькі ЗМІ, ймовірно, Макрон приїде і до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським.

У Франції розглядають постачання ще шести гаубиць Caesar на потреби ЗСУ. Якщо Макрон відвідає Київ, це буде його перший візит із початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емануелем Макроном роботу над гарантіями безпеки та кроки щодо вступу країни до Європейського Союзу.