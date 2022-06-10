Прем'єр-міністр: Косово планує подати заявку на членство в ЄС

Частково визнана держава на Балканах Косово планує подати заявку на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС. Зробить це вже наприкінці цього року, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє EURACTIV.

"Ми продовжуватимемо наше прагнення статусу кандидата в члени ЄС, який ми плануємо отримати наприкінці цього року" , — заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Варто зазначити, що такі члени ЄС, як Іспанія, Словаччина, Румунія та Греція, не визнають незалежності Косово.

12 травня Косово подало заявку на вступ до Ради Європи. Її мають розглянути комітет міністрів та Парламентська асамблея.

Косово проголосило незалежність у 2008 році. Її визнали 110 країн світу, зокрема, США та країни Європейського Союзу. Сербія категорично відмовляється визнати незалежність Косова. Україна також не визнає незалежності країни.

Згідно з сербською Конституцією, територія Косово є частиною Республіки Сербія і входить до її складу як Автономний край Косова та Метохія. Проте фактично Косово владою Сербії не контролюється.