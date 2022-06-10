Ющенко: Україна ніколи не вибачить росіян за звірства окупантів
Третій президент України Віктор Ющенко впевнений, що Україна ніколи не вибачить росіян за звірства окупантів у нашій країні, повідомляє Ділова столиця.
Про це Ющенко написав на своїй Facebook-сторінці.
"Сьогодні Україна у вогні і палає зі сходу до заходу, з півдня до півночі. Гинуть наші діти, жінки, чоловіки та найгідніші солдати та солдатки світу. Наш ворог — московська хунта, російський фашистський режим, "рускій мір", який пішов окупаційною війною на мою мирну націю та державу Україна", — заявив третій президент України.
Ющенко додав, що росіяни — прокляті.
"Вам цього Україна ніколи не пробачить! Принаймні сьогоднішні покоління. Ви — прокляті! Ви не "визволителі" — ви чума, кати, які приносять муки на святу українську землю", — емоційно звернувся він до них.
Ющенко додав, що росіян "ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити в жодному українському домі, в жодному українському селі та містечку".
"Вас сьогодні може з радістю прийняти лише сира українська земля. І вона, до речі, це успішно робить уже понад чотири століття", — звернувся він до окупантів.
"Наше майбутнє — без вас! Переконаний, над вами буде жорстокий людський і Божий суд. Горіти вам у пеклі. Це найкраще і найгідніше місце для вашого режиму і тих, хто хоче бути орками цього режиму. І дай Бог, щоб це сталося як якомога швидше. Слава Україні", — підсумував третій президент України.
Нагадаємо, у травні другий, третій та п'ятий президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до світової громадськості з проханням про допомогу у порятунку життя цивільних та військових з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.