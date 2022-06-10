Дуров: Telegram запускає платну версію месенджера

Месенджер Telegram офіційно заявив про запуск платної версії, яка включатиме додаткові послуги – на чинний безкоштовний функціонал підписки не вплинуть, повідомляє Економічна правда.

Про це засновник месенджера Павел Дуров повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що через суттєве зростання кількості користувачів з моменту заснування Telegram у 2013 році зросли і витрати на сервер. Досі месенджер не запроваджував жодних додаткових обмежень на завантаження медіа, файлів та чатів.

"Проблема в тому, що якби ми зняли всі обмеження для всіх, витрати на наш сервер і трафік стали б некерованими, тож вечірка, на жаль, закінчилася б для всіх" , – пише він.

Виходом з ситуації став Telegram Premium, який зробить розширені послуги платними. При цьому, наголосив Дуров, наявні безкоштовні послуги змін не зазнають. Платна підписка з’явиться цього місяця і дозволить підписниками також першими отримувати всі оновлення месенджера.

Дуров зазначає, що у безкоштовній версії і надалі з’являтимуться нові функції, а також користувачі без підписок зможуть користуватися такими перевагами Premium як переглядати великі документи, медіа та наклейки, надіслані користувачами Premium.