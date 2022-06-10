Міністр оборони Британії: Україна може витіснити Росію із Донбасу

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна може витіснити російських окупантів із Донбасу, повідомляє Новое время.

Фрагмент спілкування Воллеса із Зеленським опублікувала пресслужба глави української держави у Facebook.

"Я бачу багато спільного в нашій історії. По-перше, набагато більш чисельна армія противника, фашистський режим… Справді, зараз ми бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що режим, про який я вже сказав, на межі колапсу — принаймні в тому, що стосується військової міці. Вони [росіяни] зараз на межі виснаження" , — сказав він.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі Зеленський подякував Воллесу за підтримку з боку британського уряду і наголосив, що Велика Британія — справжній друг України. Вони обговорили першочергові потреби Сил оборони України у важкому озброєнні, безпекові гарантії для нашої країни, а також можливі шляхи розблокування українських портів.

Бен Воллес прибув у Київ у п'ятницю, 10 червня, та пообіцяв посилити допомогу Україні для боротьби з російською агресією.