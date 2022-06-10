Куліба після розмови з Трас: чекаємо на нові санкції проти Росії

Україна чекає на новий пакет санкції проти Росії за її вторгнення в Україну від уряду Британії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Кулеба і голова британського МЗС Ліз Трасс під час телефонної розмови скоординували посилення тиску на Росію.

"Я з нетерпінням чекаю на наступний раунд санкцій Британії. Ми також погодилися, що ніхто в світі не має права втомлюватися від цієї війни, допоки Україна не переможе" , - пише Кулеба.

Голови МЗС також рішуче засудили фіктивний "суд" над військовополоненими в окупованому Росією Донецьку.

"Вони є комбатантами та захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає відповідного ставлення. Ми продовжуємо спільно працювати над тим, щоб забезпечити їхнє звільнення" , - написав Кулеба.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес відвідав Україну з робочим візитом.

Він пообіцяв продовжити посилювати підтримку України у боротьбі з російською агресією.