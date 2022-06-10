У Сербії затримано колишнього першого заступника голови СБУ – джерела

У Сербії затримано колишнього першого заступника голови Служби безпеки Андрій Наумов за підозрою у відмиванні коштів, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать джерела "Української правди".

Прикордонники зупинили автомобіль BMW у прикордонному пункті "Прешево", за кермом якого сидів 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. З ним у машині був Наумов.

Після обшуку в автомобілі поліцейські виявили незадекларовані 607 990 євро, 124 924 долари та два смарагди.

Обох чоловіків затримали співробітники поліції міста Ніш за підозрою у відмиванні коштів.

Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року.



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