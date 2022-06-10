У Сербії затримано колишнього першого заступника голови СБУ – джерела
У Сербії затримано колишнього першого заступника голови Служби безпеки Андрій Наумов за підозрою у відмиванні коштів, повідомляє Українська правда.
Про це свідчать джерела "Української правди".
Прикордонники зупинили автомобіль BMW у прикордонному пункті "Прешево", за кермом якого сидів 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. З ним у машині був Наумов.
Після обшуку в автомобілі поліцейські виявили незадекларовані 607 990 євро, 124 924 долари та два смарагди.
Обох чоловіків затримали співробітники поліції міста Ніш за підозрою у відмиванні коштів.
Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року.
Передісторія:
- Наумов виїхав із України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Свою сім'ю він евакуював із країни декількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою у держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня у його квартирах, розташованих у елітних житлових комплексах Києва.
- 1 квітня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".
- За даними джерел "Української правди", українське військово-політичне керівництво не знало у перші тижні війни, де перебуває голова СБУ Іван Баканов.
- У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що сім'я Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі в центрі Києва вчетверо дешевше за ринкові ціни.
- У січні 2021 року в Києві було затримано співробітника СБУ Андрія Расюка, якого звинувачували у підготовці вбивства "правої руки" Баканова - Наумова. Тоді в СБУ показали аудіозаписи прослуховування телефонних дзвінків колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який за версією слідства замовив Расюку ліквідувати Наумова. На записах Нескоромний також вихваляє політику російського президента Володимира Путіна. Згодом Расюк розповів, що його катували, щоб він підписав усі документи зі звинуваченнями проти нього.