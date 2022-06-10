Лукашенко припускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоби її "не відтягнув Захід", повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у п'ятницю, пише Zerkalo.io.

На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

"Вони ( Захід ) досі не пішли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати" , - заявив він.

Лукашенко додав, що "вони ( тобто Захід ) перед цим не зупиняться".

"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо" , - додав політик.

Нагадаємо, влада Білорусі заявила про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами. А ще самопроголошений президент Олександр Лукашенко встиг зробити низку тривожних заяв: про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про покупку російських С-400 та Іскандерів і навіть про створення "народного ополчення".