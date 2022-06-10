Мер Мелітополя: ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя

Мер Мелітополя Іван Федоров впевнений, що звільнення окупованих рашистами українських територій відбудеться. Збройним Силам України вдалося відсунути лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя, повідомляє Ділова столиця.

Про це він розповів в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону у п'ятницю, 10 червня.

"За останні два тижні десь ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелітополя, і інших тимчасово окупованих територій буде. Саме такий денний порядок ставлять українські захисники на найближчий час" , — сказав Федоров.

Він додав, що українські військові звільнили від окупантів понад 30 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Як повідомлялось, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни влаштували інформаційну блокаду і налаштовують місцевих жителів проти України.