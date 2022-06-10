Радник мера: у Маріуполі на "зомбімобілях" показують програми про "збирання земель"
У Маріуполі в п'ятницю на екранах, закріплених на вантажівках, показували псевдоісторичні програми про "збирання російських земель", повідомляє Українська правда.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Маріуполь. Маразм зовсім закріпився. Ви не повірите, але сьогодні цілий день на зомбімобілях крутили псевдоісторичні програми про… Петра Першого та збирання земель росіян. Усі як учора Путін розповідав молоді".
9 червня президент РФ Володимир Путін після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" заявив, що на його частку теж випало "повертати та зміцнювати території".