Радник мера: у Маріуполі на "зомбімобілях" показують програми про "збирання земель"

У Маріуполі в п'ятницю на екранах, закріплених на вантажівках, показували псевдоісторичні програми про "збирання російських земель", повідомляє Українська правда.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Маріуполь. Маразм зовсім закріпився. Ви не повірите, але сьогодні цілий день на зомбімобілях крутили псевдоісторичні програми про… Петра Першого та збирання земель росіян. Усі як учора Путін розповідав молоді".

9 червня президент РФ Володимир Путін після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" заявив, що на його частку теж випало "повертати та зміцнювати території".