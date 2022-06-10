У ЦПД повідомили, що вручення повісток на вулиці абсолютно законне
Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що вручення повісток на вулиці є абсолютно законним, повідомляє Новое время.
"Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про заклик на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях чи на блокпостах. Такий формат не суперечить закону", - йдеться у повідомленні ЦПД у Facebook.
Зазначається, що вручення повісток не означає мобілізацію. Повістка визначає дату та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії, для перевірки даних громадянина та визначення його придатності до служби.
"За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн, а за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років", - додали в ЦПД.