У ЦПД повідомили, що вручення повісток на вулиці абсолютно законне

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що вручення повісток на вулиці є абсолютно законним, повідомляє Новое время.

"Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про заклик на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях чи на блокпостах. Такий формат не суперечить закону" , - йдеться у повідомленні ЦПД у Facebook.

Зазначається, що вручення повісток не означає мобілізацію. Повістка визначає дату та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії, для перевірки даних громадянина та визначення його придатності до служби.