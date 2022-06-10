Гайдай: із прифронтового Лисичанська волонтери евакуювали 23 особи

Протягом 10 червня волонтери вивезли у безпеку ще 23 мешканців Лисичанська на Луганщині, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Англієць-волонтер Філіп із Сєверодонецька зібрав супербригаду, яким сьогодні вдалося вмовити 23 людини їхати у спокійне місце.

Після того, як евакуація з Сєверодонецька зупинилася, а в самому місті Філіп з іншими волонтерами потрапили під обстріл, після лікування – перейшли на Лисичанськ”.

Серед людей, які евакуювали з Лисичанська, вивезли також двох мешканців Сєвєродонецька.