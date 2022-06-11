Словаччина займеться модернізацією української військової техніки

Ремонтний завод в місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини буде не тільки ремонтувати, а й модернізувати українську військову техніку, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Найближчим часом підприємство виконає ремонт і модернізацію декількох десятків одиниць військової автомобільної техніки. Завод також ремонтує військову техніку для словацьких Збройних сил. Завдяки новому контракту кількість співробітників підприємства збільшиться з 60 до 150 осіб.

Раніше повідомлялося, що Словаччина віддасть пріоритет будь-яким подальшим поставкам озброєння Україні. Тому відклала поставки восьми гаубиць Zuzana 2 словацьким Збройним силам.