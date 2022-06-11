Байден звинуватив Путіна в рекордній інфляції за 40 років

Президент США Джо Байден відреагував на рекордну за 40 років інфляцію і зростання цін через вторгнення Росії в Україну. Глава Білого дому закликав Конгрес прийняти закон, який допоможе американцям протистояти підвищенню цін, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Байден зазначив, що підвищення цін через агресію президента РФ Володимира Путіна стало потужним ударом у травні для багатьох країн.

Президент заявив, що жителі США платять "податок Путіна" на їжу і бензин.

"Високі ціни на бензин, на енергоносії та харчові продукти склали близько половини місячного зростання цін. Коли ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на захист свободи в Україні, маємо робити більше і швидко, щоб знизити ціни тут" , - заявив він.

Байден назвав боротьбу з інфляцією "головним економічним пріоритетом".

Він закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців і великих корпорацій.