РФ використовує голод як зброю – міністр сільського господарства ФРН

Тривалим блокуванням українських портів Росія навмисно перетворює голод на зброю. Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Це особливо огидна війна, в якій бере участь Росія" , - сказав Оздемір під час візиту до Києва в п'ятницю.

Німецький міністр також обговорив з українськими економістами альтернативні способи експорту зерна з України.

За даними ООН, війна Росії проти України може призвести до голоду 49 мільйонів людей через її руйнівний вплив на світові запаси продовольства і зростання цін.