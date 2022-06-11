РФ захотіла обговорити з США новий договір з ядерної безпеки

Посол Росії в США Анатолій Антонов запропонував Вашингтону приступити до переговорів з розробки договору, який прийде на зміну СНО-3. Держдеп раніше говорив про зацікавленість у продовженні договору після 2026 року, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Він запропонував почати "працювати над тим, що прийде на заміну".

"Через кілька років - у 2026 році - він (договір) закінчиться. Чи відповідає національним інтересам США те, що у нас не буде контактів між військовими, дипломатами зі стратегічної стабільності? Мені здається, що ні" , - сказав Антонов.

Помічник держсекретаря США Меллорі Стюарт на початку червня заявила, що США хочуть "зберегти після 2026 року ліміти на російські системи, що покриваються СНО-3". Вона зазначала, що Вашингтон хоче "обмежити нові типи ядерних систем, які розробляє Росія".

Зазначимо, договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний у 2010 році в Празі, а набув чинності в лютому 2011 року. Угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами до 1550. Число міжконтинентальних ракет, а також снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках не повинно перевищувати 700.