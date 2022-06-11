Росію не обрали в один з головних органів ООН

Росії поки що не вдалося вибратися на новий термін членом Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОС) – одного з шести головних органів Організації Об'єднаних Націй, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Після п'яти турів голосування, яке проходило в Нью-Йорку в п'ятницю, 10 червня, РФ не змогла отримати необхідні для обрання в ЕКОСОС голоси двох третин держав-членів Генеральної асамблеї ООН.

У першому турі РФ отримала 118 голосів – на 10 менше, ніж потрібно для обрання. Тому вона вийшла у другий тур разом із Північною Македонією, яка несподівано показала другий після Росії результат у регіоні "Східна Європа". У наступних раундах ні Росії, ні Північної Македонії не вдалося отримати потрібну кількість голосів. Неназвані дипломати, на яких посилається dpa, пояснюють невдачу РФ узгодженою позицією країн Заходу на чолі зі США, які засудили військову агресію Росії проти України.

Загалом 10 червня планувалося обрати 18 нових членів ЕКОСОС. Обрання решти 17 кандидатів пройшло успішно. Дата проведення голосування для вибору останнього, 18-го члена буде оголошена пізніше.

ЕКОСОС координує співпрацю в економічній, соціальній областях ООН та її спеціалізованих установ. До його складу входять представники 54 держав, причому за кожним регіоном планети закріплено певну кількість місць: наприклад, за Африкою – 14, а за Східною Європою – 6. Кожна держава обирається до ради на трирічний термін Генасамблеєю ООН. В даний час Росія є членом ЕКОСОС, але її повноваження закінчуються у грудні поточного року.