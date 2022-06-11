Міністр оборони США закликав зупинити Росію

Міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля у відповідь на агресію РФ проти України та спроби Кремля підірвати світовий порядок, повідомляє Укрінформ.

Про це Остін заявив на міжнародній конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

"Вторгнення Росії в Україну – це те, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, які захищають нас усіх. Так стається, коли більші держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів" , - сказав глава Пентагону.

Він підкреслив, що Росія знищує світовий порядок, заснований на правилах. І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом і безладом, у якому ніхто з цивілізованих країн не хотів би опинитися.