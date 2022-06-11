Міністр оборони США закликав зупинити Росію
Міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля у відповідь на агресію РФ проти України та спроби Кремля підірвати світовий порядок, повідомляє Укрінформ.
Про це Остін заявив на міжнародній конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.
"Вторгнення Росії в Україну – це те, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, які захищають нас усіх. Так стається, коли більші держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів", - сказав глава Пентагону.
Він підкреслив, що Росія знищує світовий порядок, заснований на правилах. І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом і безладом, у якому ніхто з цивілізованих країн не хотів би опинитися.
"Тож, використаймо цей момент, щоб об’єднатися для спільної мети. Використаймо цей момент для зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах", - закликав Ллойд Остін, наголосивши що це питання майбутнього, у якому всі прагнуть існувати безпечно.