Урожай-2022: скільки Україна збере пшениці

Врожай пшениці Україні у 2022 році складе близько 20 млн тонн, що значно менше, ніж минулого року (32,2 млн тонн). Але цього більш ніж достатньо для внутрішнього споживання, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявила Єлизавета Малишко, провідний експерт компанії "УкрАгроКонсалт".

"Урожай пшениці десь 20 млн тонн, споживання внутрішнє буде близько 7,5 млн тонн" , - сказала вона.

За її словами, до цієї цифри входить також насіння, фураж.

"Якщо говорити про внутрішнє споживання, то звичайно, воно скоротиться у порівнянні з минулорічним за рахунок багатьох факторів" , - зазначила експерт.

Крім того, Україна входить в цей сезон з дуже великими залишками минулого року через те, що заблоковані порти і експортний потік менший, ніж він повинен бути.

"Десь 5 млн тонн залишків тільки пшениці буде до початку збирання нового врожаю" , - додала Малишко.

"Тобто експортний потенціал у нас дуже великий, хоча поки що неясно, наскільки він буде реалізований" , - сказала вона.

Нагадаємо, Україна цього року через війну втратить чверть площ до збирання зернових. Врожай скоротиться на приблизно на третину - до 55 млн тонн.