Вілкул: окупанти обстріляли Криворізький район, двоє поранених

У Криворізькому районі окупаційні війська вдарили з артилерії по двох громадах – Зеленодольській та Широківській, дві людини поранених, повідомляє Українська правда.

Про це заявили голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Внаслідок ворожого обстрілу н.п. Степове Широківське ОТГ зруйновано кілька будинків. Один поранений – цивільний чоловік 1980 р.н.

Зеленодольська ОТГ, Велика Кострома – обстріл "Ураганами". Руйнування – Будинок культури, сільрада, приватні будинки та газопровід. Один поранений 1951 р." , – заявив Вілкул.

За словами Вілкула, усі поранені евакуйовані до лікарень, їм надається допомога.

Резніченко уточнив, що пошкоджено будинки, старостат, будинок культури.

Село Велика Кострома на цей час без світла та газу.