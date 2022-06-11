Луганська ОВА: росіяни увійшли до Оріхового, штурмують Сєвєродонецьк

Луганська ОВА: росіяни увійшли до Оріхового, штурмують Сєвєродонецьк
Фото: Facebook

На Луганщині російські військові обстріляли Врубівку з вогнеметної системи. Багато будинків вигоріло, інформація щодо кількості жертв уточнюється, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька та увійшли в Орхіове. Унаслідок їхніх атак у Рубіжному та Попасній не залишилося вцілілих об'єктів. Те саме, за словами Гайдая, РФ робить і з Лисичанськом та Сєвєродонецьк, знищуючи заводи.

Глава Луганської ОВА повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку стабільно складна — більшу частину міста контролюють російські військові. Він розповів, що росіяни спробували провести «нараду» в Будинку хіміків, проте «щось пішло не так, є багато загиблих». Можливість постачати до обласного центру резерви та зброю є, наголосив Гайдай.

10 червня російська армія пошкодила залізничне депо об'єнання, до цього — кілька промислових цехів. Також зафіксували влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. За добу ворог атакував низку населених пунктів. Гайдай повідомив, що часткових чи повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу, обстріли РФ пошкодили школу та кулінарний ліцей. Протягом останніх днів до лікарень Дніпра та Львова доставили п’ятьох поранених жителів міста.

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