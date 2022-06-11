У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.06 орієнтовно складають:
- особового складу – близько 32050 (+150) осіб ліквідовано,
- танків – 1419 (+10),
- бойових броньованих машин – 3466 (+16),
- артилерійських систем – 712,
- РСЗВ – 222,
- засобів ППО – 97,
- літаків – 212,
- вертольотів – 178,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7),
- крилаті ракети – 125,
- кораблі/катери – 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10),
- спеціальна техніка – 54.
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, зазначили у Генштабі.
Дані уточнюються.