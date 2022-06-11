У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ

У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.06 орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 32050 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків – 1419 (+10),
  • бойових броньованих машин – 3466 (+16),
  • артилерійських систем – 712,
  • РСЗВ – 222,
  • засобів ППО – 97,
  • літаків – 212,
  • вертольотів – 178,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7),
  • крилаті ракети – 125,
  • кораблі/катери – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10),
  • спеціальна техніка – 54.

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, зазначили у Генштабі.

Дані уточнюються.

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