У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.06 орієнтовно складають:

особового складу – близько 32050 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1419 (+10),

бойових броньованих машин – 3466 (+16),

артилерійських систем – 712,

РСЗВ – 222,

засобів ППО – 97,

літаків – 212,

вертольотів – 178,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7),

крилаті ракети – 125,

кораблі/катери – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10),

спеціальна техніка – 54.

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, зазначили у Генштабі.

Дані уточнюються.