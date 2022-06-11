ОВА: РФ вночі обстріляла Сумщину з мінометів

Уночі 11 червня російські окупанти обстріляли з мінометів місто Ворожба і Шалигінську громаду у Сумській області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", – повідомив він.

Посічений осколками будинок у Ворожбі, фото Дмитра Живицького

Ближче до першої години ночі росіяни 8 разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.