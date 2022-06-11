Рішення про кандидатський статус для України не має послабити ЄС – Франція

Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС має бути ухвалене без послаблення блоку і таким чином, щоб Київ не залишався у підвішеному стані на довгі роки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив у п'ятницю, 10 червня, офіційний представник президента Франції.

"Ми знаємо, що в Європейському Союзі існують різні точки зору з цього питання" , - сказало журналістам джерело з оточення президента Франції.

"Ми звертатимемо увагу на єдність Європейської ради. Ми також вважаємо, що Європейський Союз має вийти з цієї кризи в Україні сильнішим, а не ослабленим" , - зазначив співрозмовник.

Він також застеріг від того, щоб ухвалене рішення не залишило Україну в підвішеному стані на довгі роки.

"Відповідь на потреби України полягає не в статусі, а в політиці та демонстрації нашої солідарності. Найгірше було б, якби ми дали статус Україні і через 10, 20, 30, 40 років, якщо я візьму приклад з Туреччиною, майже через 60 років, ми виявимо, що насправді нічого не відбулося" , - сказав французький чиновник.

Віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявила напередодні, що Україна вважатиме ненадання статусу "зрадою".

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня. За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.