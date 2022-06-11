Президент Єврокомісії прибула в Україну – зустрінеться із Зеленським

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сьогодні прибула з візитом до Києва. Вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні президентки ЄК в Twitter.

"З президентом Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху" , - написала вона.

Good to be back in Kyiv. With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path. Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія оголосить свої висновки щодо статусу кандидата для України наступної п'ятниці, 17 червня.

Додамо, Європейський парламент вже рекомендував надати Україні цей статус.