СБУ заявила про викриття агента РФ: планував корегувати вогонь по Дніпру

Служба безпеки України заявляє про знешкодження російського агента, який планував коригувати ракетні обстріли Дніпра, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"У Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку.

Ці розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. Також чоловік здійснював відеозйомку переміщення українських військових підрозділів" , – заявив він.

У спецслужбі зазначають, що "зв’язковим" агента в РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників (за даними джерела "УП" - блогер із ніком "Петя Первый"). Викритий агент звертався до нього за сприянням у призначені на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які той використовував для комунікації з представником спецслужб рф.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України та інших збройних формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.