Шмигаль: Німеччина може зіграти важливу роль у відновленні України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у розмові з міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини заявив, що розраховує на те що Німеччина всебічно долучиться до відновлення України, повідомляє Економічна правда.

"Розповів про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості. Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки" , - сказав він.

Шмигаль додав, що Україна може зробити суттєвий внесок в економічний розвиток Європи, гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню "зеленого" переходу та цифровізації Європи.