Кабмін затвердив порядок виплат пенсій на окупованих територіях
Кабінет міністрів нормував питання виплат пенсії та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність "Ощадбанку" та інших банківських установ, повідомляє UBR.
Йдеться про виплати в межах територіальних громад, які розташовані у районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації.
Жителям таких територій пенсії та соцвиплати виплати будуть здійснюватися через "Укрпошту" з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників та клієнтів.
Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 10 червня.