Президент Польщі хоче збільшення військ НАТО на східному фланзі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче, аби НАТО збільшив кількість військ США на східному фланзі на тлі вторгнення РФ до України, повідомляє Новое время.

Про це він сказав після саміту Бухарестської дев’ятки у п’ятницю.

Дуда хоче, щоб розширену передову присутність Альянсу поширили на більш східні держави, як-от Болгарія, Угордина та Словаччина, а така схема перетворилася на посилену передову оборону.

"Іншими словами, щоб чисельність військ НАТО, дислокованих у різних країнах східного флангу, була значно збільшена. Ми також сподіваємося, що Сполучені Штати збільшать свою присутність у нашій частині Європи" , — сказав польський президент.

Окрім того, він наголосив, що НАТО має передусім підтримати Україну та її обороноздатність і розробити "стратегію стримування імперіалізму Путіна". За підсумками зустрічі лідери Бухарестської дев’ятки ухвалили спільну декларацію, у якій засудили агресію РФ проти України та підтвердили свою прихильність захищати "кожен дюйм території НАТО".