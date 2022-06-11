Зеленський: "Велика" Росія краде тролейбуси в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський вважає, щоб Росія намагається повністю знищити міжнародне право, що спокійно грабувати окуповані території, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив під час виступу на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла".

За словами Зеленського, з 24 лютого Росія намагається зробити неможливим вільне життя в Україні, дя чого обстрілює міста і зробила Чорне море найбільш небезпечним на планеті.

"Одних тільки крилатих ракет Росія застосувала уже 2595 проти України" , – заявив він.

"Росія активно грабує території, які їй вдалося окупувати. Звідти вивозять все. Абсолютно. Від машин, які залишились у дворах, до обладнання захоплених заводів, від брухту до зерна.

Лише уявіть, до якої ницості дійшла Росія, якщо її представники украли із Маріуполя, повністю зруйнованого нею, навіть кілька вцілілих тролейбусів. Ось така вона "велика" Росія - краде тролейбуси" , – відзначив український президент.

За словами Зеленського, Росія намагається позбавити людство базових цінностей, на яких будувалась цивілізація останні століття.

"Росія намагається поширити дезінформаційну тезу, що війна в Україні, це щось там про Сполучені Штати, НАТО у Європі… Але війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу.