Президент Сербії посперечався з Шольцом через Косово

На пресконференції в п'ятницю ввечері між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Сербії Александром Вучичем виникла суперечка, під час якої лідери двох країн не погодилися не лише з приводу санкцій проти Росії, а й щодо визнання Косова незалежною державою, повідомляє Європейська правда.

Раніше у п'ятницю Шольц заявив під час візиту до столиці Косова Приштини, що і Косово, і Сербія можуть стати членами ЄС лише в тому випадку, якщо вони визнають один одного незалежними державами.

Коментуючи висловлювання Шольца, Вучич розкритикував канцлера Німеччини.

"Щоб ви зрозуміли: ми не реагуємо на тиск таким чином, що хтось погрожує нам, і тоді ви маєте щось робити. Те, що було сказано про взаємне визнання, також є для нас несподіванкою. Ми поки що не чули про це ні від кого в Європі" , - сказав президент Сербії.

Шольц відповів йому, що "наш погляд на проблему Косова не новий". Він заявив, очевидно, що країни, які бажають вступити до ЄС, мають визнати одна одну.

Шольц вважається союзником західнобалканських країн у їхньому прагненні стати членами ЄС. Очевидно, розуміючи це, Вучич спробував додати кілька дружніх слів.

"Ми повністю довіряємо словам канцлера Шольца, коли йдеться про те, що він справді надає великого значення приєднанню держав Західних Балкан. Я знаю, що канцлер Шольц дуже серйозно ставиться до цього" , - сказав він.

Між тим, інше спірне питання, що виникло між лідерами, стосується антиросійських санкцій.

Шольц зажадав від Вучича, щоб його країна долучилася до санкцій, запроваджених у зв’язку з війною Росії проти України, якщо хоче вступити в ЄС.