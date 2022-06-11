Чавушоглу: Туреччина запропонувала РФ зустріч з Україною та ООН щодо вивезення зерна

Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів. І чекає відповіді від РФ на цю ініціативу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує Hurriyet.

"Ми заявили про готовність провести у Стамбулі зустріч із цього питання між Росією, Україною, Туреччиною та ООН, ця пропозиція ООН і вона є найбільш правильною. Наша позиція була ясно донесена, зараз ми чекаємо на відповідь від Росії" , - сказав Чавушоглу

Нагадаємо, 8 червня в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів та вивезення зерна по Чорному морю.

Після чого глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія готова провести чотиристоронню зустріч з вивезення українського зерна по Чорному морю.

Додамо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ не вірить жодним умовам РФ по розблокуванню портів і назвав єдиний формат безпечного відновлення експорту.