Прем'єр Грузії пообіцяв "сказати все", якщо ЄС відмовить від Тбілісі

Глава уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна чекає на "справедливе рішення" у відповідь на заявку Грузії в ЄС і закликав дочекатися остаточної відповіді Брюсселя, повідомляє Новости-Грузия.

"Ми є однією з найцивілізованіших націй... ми не жебракуємо" , - сказав Гарібашвілі, зазначивши, що Грузія не вимагає нічого незаслуженого.

За його словами, ув'язнення від Єврокомісії очікується 17 червня, а остаточне рішення Євросоюзу – 22-23 червня.

"Якщо рішення буде несправедливим, я залишаю за собою право "підняти завісу" і сказати все" , - заявив Гарібашвілі, не уточнивши при цьому, що саме він має на увазі.

Прем'єр також зазначив, що статус кандидата має символічне значення.

"Звичайно, це дуже добрий статус, але для нас головний документ, вісь та орієнтир – це Угода про асоціацію, безвізовий режим, вільна торгівля" , - пояснив свою позицію Гарібашвілі.

Він знову повторив, що Грузія випереджає Україну та Молдову "за всіма параметрами", досягнувши прогресу щодо угоди про вільну торгівлю та угоди про асоціацію.

"Я все ще дуже сподіваюся на присвоєння статусу, зберігаю оптимізм, що в Європі буде прийнято розумне рішення, яке також відповідає інтересам Європи та нашим, а не на користь Росії" , - заявив глава уряду.

Грузія та Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня, за Україною.

У Грузії очікування відповіді ЄС відбувається на тлі бурхливих дискусій та закидів між владою та опозицією.

Цього тижня вкрай критичну резолюцію щодо Грузії ухвалив Європарламент. У ній, зокрема, йдеться про політизоване правосуддя та міститься заклик до запровадження санкцій щодо засновника керівної партії "Грузинська мрія", мільярдера Бідзини Іванішвілі.