Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком під час візиту в Україну

Німецький міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах ненадовго застряг у ліфті під час свого візиту до України у п'ятницю, повідомляє Українська правда.

Про це він розповів у своєму Twitter.

"Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити…" , - написав Лаутербах, додавши фото.

Noch ein letzter Tweet zur Ukraine Reise. Die Kliniken waren in einem bescheidenen Zustand. Hier stecke ich mit Gesundheitsminister Victor Lyaschko im Aufzug fest, der ruckartig 1 Meter absackte. Rausklettern wollte zunächst niemand… pic.twitter.com/gke87rKYen — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 10, 2022

Міністр не уточнив, як вони вибралися з ліфта.

Напередодні в рамках візиту Лаутербаха до Львова Німеччина оголосила, що надасть медичну підтримку Україні, допомагаючи з протезуванням, створенням травматологічних центрів та направить своїх лікарів.