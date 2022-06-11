Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком під час візиту в Україну
Німецький міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах ненадовго застряг у ліфті під час свого візиту до України у п'ятницю, повідомляє Українська правда.
Про це він розповів у своєму Twitter.
"Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити…", - написав Лаутербах, додавши фото.
Міністр не уточнив, як вони вибралися з ліфта.
Напередодні в рамках візиту Лаутербаха до Львова Німеччина оголосила, що надасть медичну підтримку Україні, допомагаючи з протезуванням, створенням травматологічних центрів та направить своїх лікарів.