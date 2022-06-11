Кулеба зідзвонився з главами МЗС Польщі і Литви: що обговорили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів сьогодні телефонні розмови з главами МЗС Польщі і Литви. Сторони обговорили ситуацію в Україні та постачання зброї, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Сьогодні вранці у мене була телефонна розмова з моїм польським колегою та другом Збігнєвом Рау для обговорення наступних поставок важкого озброєння в Україну та сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ" , - зазначив міністр.

Також Кулеба підтримав польського міністра як чинного голови ОБСЄ.

У розмові з главою МЗС Литви Вітаутасом Ландсбергісом Кулеба обговорив блокаду українських морських портів, проблеми з експортом та потреби у зброї.