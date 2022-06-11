Зеленський: відповідь на заявку України покаже, чи є майбутнє ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час візиту глави Єврокомісії до Києва заявив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ у ЄС залежить майбутнє європейського проєкту, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції у Києві в суботу.

"Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об’єднаної Європи, та чи буде майбутнє взагалі. Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту" , - сказав Зеленський.

За його словами, український народ навіть у час жорстокої війни довів, що державні та суспільні інституції України залишаються у нас стійкими.

Він підкреслив, що опитування в країнах ЄС показали, що більшість населення держав-членів вважає Україну частиною європейської родини і це, за його словами, справедливо.

"Політичне визнання цієї реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня" , - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що український народ усвідомлює, що статус кандидата - це лише початок шляху до членства в ЄС.